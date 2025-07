O Benfica já tem um princípio de acordo verbal com Enzo Barrenechea e, agora, o jogador aguarda o desfecho da negociação dos encarnados com o Aston Villa, segundo apurou o Maisfutebol.

Ainda na semana passada, o emblema da Luz apresentou uma proposta na casa dos 10 milhões de euros pelo médio argentino, que esteve emprestado na época passada aos espanhóis do Valência.

O clube inglês, por sua vez, pede cerca de 12 milhões de euros e tenta também segurar parte do passe do jogador, o que, neste momento, tem sido um dos obstáculos no negócio. As conversações, entretanto, continuam.

Conforme o nosso jornal revelou em primeira mão no último dia 10, Barrenechea é o alvo prioritário para reforçar o meio-campo encarnado, uma vez que Florentino está na porta de saída da Luz.

Enzo Barrenechea, de 24 anos, foi formado no Newell's Old Boys e tem ainda no currículo passagens por FC Sion (Suíça) e Frosinone (Itália). Foi contratado pelo Aston Villa no ano passado a troco de cerca de 8 milhões de euros.