(artigo atualizado às 12h48, com a última publicação de Enzo)

O Clássico entre FC Porto e Benfica, dos quartos de final Taça de Portugal, continua a dar que falar nas redes sociais.

Nas últimas horas, foi Enzo Barrenechea, médio das águias, a pronunciar-se sobre um jogo em que não participou devido a limitações físicas.

Numa história partilhada no Instagram, o médio argentino publicou duas imagens, uma em que surge sozinho e outra que retrata um lance disputado com Samu no Clássico da Liga, em outubro do ano passado.

A legenda começa com a sigla Hdmp, que se supõe ser um acrónimo para «Hijos de mil p****», algo que se traduz como «Filhos de mil p****». A mensagem termina com um desafiador «Vemo-nos em breve», seguindo-se uma imagem de um duelo com Samu.

De recordar que Samu tinha publicado um vídeo nas redes sociais de um momento em que exibe o símbolo do FC Porto a Vangelis Pavlidis, avançado do Benfica, com a legenda: «Respeita.»

Entretanto, Barrenechea apagou a história em que escrevera «HDMP» e, ao final desta manhã, colocou uma nova, procurando explicar o que quis escrever com as quatro letras: «Humildade, Disciplina, Muito trabalho, Paixão», pode ler-se, na mais recente história partilhada no Instagram.