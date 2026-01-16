Barrenechea insulta FC Porto, apaga publicação e esclarece-se: «Humildade...»
Médio do Benfica fez, por fim, uma publicação a defender-se com palavras das iniciais «HDMP» que tinha publicado primeiro e que depois apagou
(artigo atualizado às 12h48, com a última publicação de Enzo)
O Clássico entre FC Porto e Benfica, dos quartos de final Taça de Portugal, continua a dar que falar nas redes sociais.
Nas últimas horas, foi Enzo Barrenechea, médio das águias, a pronunciar-se sobre um jogo em que não participou devido a limitações físicas.
Numa história partilhada no Instagram, o médio argentino publicou duas imagens, uma em que surge sozinho e outra que retrata um lance disputado com Samu no Clássico da Liga, em outubro do ano passado.
A legenda começa com a sigla Hdmp, que se supõe ser um acrónimo para «Hijos de mil p****», algo que se traduz como «Filhos de mil p****». A mensagem termina com um desafiador «Vemo-nos em breve», seguindo-se uma imagem de um duelo com Samu.
De recordar que Samu tinha publicado um vídeo nas redes sociais de um momento em que exibe o símbolo do FC Porto a Vangelis Pavlidis, avançado do Benfica, com a legenda: «Respeita.»
Entretanto, Barrenechea apagou a história em que escrevera «HDMP» e, ao final desta manhã, colocou uma nova, procurando explicar o que quis escrever com as quatro letras: «Humildade, Disciplina, Muito trabalho, Paixão», pode ler-se, na mais recente história partilhada no Instagram.