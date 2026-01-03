O Benfica não trata a lesão no ombro esquerdo de Enzo Barrenechea como «grave», mas, segundo apurou Maisfutebol, a situação é vista como «delicada» nos bastidores. Até por isso, o jogador vai falhar mais do que apenas um jogo.

Desfalque certo contra o Estoril, este sábado, na Luz, o médio argentino, inclusive, tem sido alvo de constantes conversas as últimas horas entre o departamento médico, a equipa técnica e até mesmo alguns dirigentes.

Até segunda ordem, os encarnados descartam a necessidade de uma cirurgia, o que implicaria uma paragem entre três a quatro meses. Ou seja, o camisola 5 arriscava perder todo o restante da época.

A ideia inicial do Benfica é avaliar passo a passo a evolução clínica de Enzo nos próximos dias para, então, tomar uma decisão mais concreta.

Sem Enzo Barrenechea, Manu Silva deve mesmo ser o titular no meio-campo das águias frente ao Estoril.