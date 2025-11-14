Enzo Barrenechea aproveitou a pausa para as seleções para visitar antigos companheiros e, esta sexta-feira, esteve presente no centro de treinos do Valência.

O médio do Benfica assistiu ao treino do conjunto «ché», reencontrou os ex-colegas e, à saída, falou à imprensa. O argentino foi questionado sobre a eventualidade de voltar a jogar no Valencia, mas fez questão de garantir que é feliz na Luz.

«Tenho aqui a minha família, a minha irmã que estuda cá. Cheguei ontem [quinta-feira], vim fazer uma surpresa e cada vez que venho gosto de ir cumprimentar os meus companheiros. Vivi um ano muito bom», começou por dizer aos jornalistas.

«No futuro não sei, para ser sincero, vivo dia a dia. Hoje pertenço o Benfica, estou muito feliz lá, mas sem dúvida tenho um carinho muito grande pelo Valencia», acrescentou.

Já sobre a vontade dos adeptos em contar com Enzo novamente no Mestalla, o médio do Benfica insistiu que está satisfeito nos encarnados.

«O futebol dá muitas voltas, mas, como eu disse antes, vivo dia após dia, estou muito feliz. Também tenho um grande carinho pelos adeptos do Valencia», concluiu.

Em época de estreia no Benfica, o jogador de 24 anos leva um golo e uma assistência em 21 jogos. Contratado por empréstimo ao Aston Villa, o argentino vai ficar em definitivo na Luz, porque já atingiu a meta de 15 jogos que acionaria a cláusula de obrigação de compra de 12 milhões de euros (mais uma taxa de empréstimo de três milhões).