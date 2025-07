Enzo Barrenechea deverá ser reforço do Benfica e o Aston Villa já admite que o médio está perto de resolver o futuro. O espanhol Monchi, diretor desportivo do clube inglês, que cedeu Barrenechea ao Valência na época passada, diz que tudo deverá ficar fechado «esta semana».

«O Betis fez uma pequena tentativa há um mês e depois esqueceu-se dele. O Enzo tem muitos pretendentes, fez uma temporada magnífica e, provavelmente, teremos notícias dele nos próximos dias, porque há equipas importantes na Europa que o querem. O Benfica? Há várias equipas em Portugal, Inglaterra, Itália... o seu futuro será decidido esta semana», afirmou o dirigente no programa «El Larguero», da Cadena Ser.

As negociações entre Benfica e Aston Villa ainda prosseguem, devido à futura mais-valia que os ingleses querem incluir no negócio. Os encarnados aceitam pagar 15 milhões de euros (com bónus incluídos) pelo médio argentino, mas pretendem reduzir os 30 por cento de mais-valia imposto pelos «villans».

Barrenechea, de 24 anos, fez formação no Newell’s Old Boys. Também já passou por Sion, Frosinone e Juventus. Na última época, fez 32 jogos pelo Valência (um golo e duas assistências), cedido pelo Aston Villa.