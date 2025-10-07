Enzo Barrenechea está a uma partida de se tornar jogador do Benfica em definitivo! O médio argentino, contratado por empréstimo ao Aston Villa no último mercado de verão, a troco de 3 milhões de euros, soma atualmente 14 jogos pelos encarnados.

No acordo entre ambos os clubes, o Benfica passa a deter o passe do jogador assim que este complete 15 partidas, com o clube da Luz a pagar mais 12 milhões de euros aos ingleses. O Aston Villa fica ainda com 30 por cento de uma mais-valia.

Esta temporada, Barrenechea leva um golo e uma assistência em 14 jogos, tendo conquistado a titularidade com Bruno Lage e José Mourinho.