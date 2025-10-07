Benfica
Há 1h e 2min
Enzo Barrenechea a um jogo de reforçar o Benfica em definitivo
Médio custa mais 12 milhões de euros aos encarnados se completar 15 jogos
Médio custa mais 12 milhões de euros aos encarnados se completar 15 jogos
Enzo Barrenechea está a uma partida de se tornar jogador do Benfica em definitivo! O médio argentino, contratado por empréstimo ao Aston Villa no último mercado de verão, a troco de 3 milhões de euros, soma atualmente 14 jogos pelos encarnados.
No acordo entre ambos os clubes, o Benfica passa a deter o passe do jogador assim que este complete 15 partidas, com o clube da Luz a pagar mais 12 milhões de euros aos ingleses. O Aston Villa fica ainda com 30 por cento de uma mais-valia.
Esta temporada, Barrenechea leva um golo e uma assistência em 14 jogos, tendo conquistado a titularidade com Bruno Lage e José Mourinho.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS