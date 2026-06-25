A seleção portuguesa pode ter mais um adepto a apoiar a participação no Mundial 2026. Enzo Barrenechea, médio do Benfica, chegou ao Seixal esta quinta-feira vestido com um casaco amarelo alusivo à seleção portuguesa.

O Benfica publicou a imagem do argentino muito sorridente à entrada do centro de treinos e o pormenor saltou logo à vista dos adeptos.

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