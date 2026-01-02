Benfica
Em dúvida para o Estoril: Barrenechea mostra-se de braço ao peito... e apaga
Médio argentino sofreu uma lesão no ombro esquerdo no treino desta sexta-feira
Médio argentino sofreu uma lesão no ombro esquerdo no treino desta sexta-feira
Enzo Barrenechea revelou que está a contas com uma complicação no braço esquerdo, através de uma publicação nas redes sociais que, entretanto, apagou.
O médio argentino partilhou uma fotografia com o braço esquerdo imobilizado e dois emojis de frustração a acompanhar. Passados alguns minutos, o camisola 5 dos encarnados apagou a publicação.
O Benfica, mais tarde, comunicou que Barrenechea sofreu uma lesão no ombro esquerdo no treino desta manhã. Os encarnados ainda aguardam o resultado dos exames realizados e, por isso, o médio está em dúvida para a receção ao Estoril, este sábado, às 18h00.
[artigo atualizado às 19h37 com a informação clínica do Benfica]
