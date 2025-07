Enzo Barrenechea chega esta quinta-feira a Lisboa. A garantia foi dada por Rui Pedro Braz, em declarações aos jornalistas no aeroporto Humberto Delgado, no regresso do Brasil.

«O Enzo chega hoje. Isso posso confirmar que o Enzo chega hoje. A que horas? Não sei as horas exatas. Mas é de manhã», referiu o diretor desportivo na garagem do aeroporto.

Recorde-se que Enzo Barrenechea está fechado no Benfica, como o Maisfutebol já noticiou.

As negociações com o Aston Villa foram fechada por empréstimo de uma época (até junho de 2026), com opção de compra que pode vir a ser obrigatória.

Se o médio argentino cumprir determinados objetivos ao longo da temporada, as águias terão de pagar 15 milhões de euros ao clube inglês, que, na sequência, assegura 30 por cento da mais-valia de uma futura venda.