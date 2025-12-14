Enzo Barrenechea, médio do Benfica, confirmou que esteve perto de reforçar o FC Porto. O argentino de 24 anos, que chegou este verão à Luz vindo do Valência, respondeu a perguntas rápidas a Ezzequiel, youtuber argentino.

Entre as questões, umas das perguntas era relativamente a um clube pelo qual esteve perto de representar, no qual Enzo respondeu «FC Porto».

O médio benfiquista nomeou, ainda, Vitinha como o melhor médio da atualidade. No que toca ao melhor argentino da posição, Enzo escolheu Leandro Paredes, que representa atualmente o Boca Juniors.

Em termos do próprio jogo, Enzo afirmou que o «passe» é a melhor características e que a «marcação» é o maior defeito. O argentino reforçou ainda o objetivo de se estrear pela Seleção Albiceleste, apontando, também, para uma presença no Mundial 2026.

No que toca ao clube de infância, Barrenechea confirmou que era adepto do River Plate. Já o ídolo de infância é Lionel Messi.