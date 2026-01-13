O Benfica chegou esta terça-feira ao hotel em Vila Nova de Gaia. A grande novidade foi Enzo Barrenechea, que ainda em recuperação viajou com a comitiva encarnada. O argentino poderá, assim, recuperar a tempo do clássico.

Na chegada ao hotel, alguns jogadores despenderam algum tempo aos adeptos que se encontravam no local. Entre os atletas estava Enzo, que se lesionou no início do mês. António Silva, que era dúvida, também constava na comitiva. Otamendi, baixa por castigo, viajou também com a equipa.

Já Bruma, que regressou aos treinos esta semana, não viajou.

O Benfica joga com o FC Porto, esta quarta-feira [20h45], a contar para os «quartos» da Taça de Portugal.