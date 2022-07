Enzo Fernández chega a Portugal nesta terça-feira para ser reforço do Benfica.

Antes de embarcar, o médio recebeu o carinho dos pais, que se despediram dele emocionados no Aeroporto de Ezeiza, nos arredores de Buenos Aires.

O jogador também se despediu de alguns amigos e fãs.

«Foram 16 anos no clube. Aprendi muitos valores e levo comigo momentos muito lindos e o carinho das pessoas. Foi duro perder com Vélez [na Libertadores], mas sei que vou voltar a ganhar a Libertadores», disse aos jornalistas que também estavam no local.

Enzo Fernández será o sexto reforço oficializado pelo Benfica para 2022/23, depois de Petar Musa, Mihailo Ristic, Alexander Bah David Neres e João Victor.

A 23 de junho, os encarnados anunciaram em comunicado a existência de um princípio de acordo com o River Plate para a transferência do jogador por 10 milhões de euros, aos quais poderia acrescer um valor variável de 8 milhões de euros. Os dois clubes acordaram que o jogador rumaria a Portugal após concluída a participação do clube argentino na Libertadores, o que aconteceu a meio da semana passada.