A estreia de Enzo Fernandez na seleção da Argentina até podia ter terminado com um golaço [vídeo no final], mas o remate do médio do Benfica acertou no ferro. O festejo terá de ficar para outro dia, mas a imprensa do país deixou elogios à exibição do médio.

Enzo foi fundamental no 3-0, com o roubo de bola e consequente «serviço» a Messi a ser chamado de «genialidade tática» pelo Olé. Aquele diário completou depois nas apreciações ao médio:

«Enzo teve muitas intervenções, com toques curtos e largos, com variações de centro de jogo e, sobretudo, com mito critério. Até podia ter tido o seu festejo, com um remate que bateu no poste. No segundo golo de Messi, pressionou a saída de bola das Honduras para que a bola ficasse para o 10. Entra pela janela para ir ao Mundial?», Olé.

Na apreciação individual aos jogadores, a TYC Sports dá nota 7 a Enzo Fernandez. Só um jogador teve nota mais alta, diga-se: Messi, com 9. «Entrou para jogar a cinco [médio-defensivo na Argentina], no lugar de Paredes. Pressionou alto e conseguiu o terceiro de Messi. Vê-se que está cheio de confiança. Atirou ao poste. Não parecia ser um estreante. Uma boa notícia para Scaloni [selecionador]», lê-se.

O El Gráfico dedica-lhe dois parágrafos, que aqui juntamos.

«Enzo Fernández, um dos jogadores que os adeptos mais exigem para ir ao Mundial, recuperou a bola e deixou para o capitão [Messi], que, cara a cara com o guarda-redes hondurenho, definiu com um toque subtil que passou a bola por cima do guardião. Não foi a única demonstração de qualidade de Enzo Fernández, já que o benfiquista também acertou no poste com um remate de fora da área que pôs de pé os milhares de argentinos presentes.»

O La Nacion é mais parco na análise e escreve que Enzo Fernandez foi «outro estreante com muito boa participação» frente às Honduras.