Agora é que ele vai mesmo parar. Enzo Fernández viu o cartão amarelo na vitória do Benfica contra a Juventus, que garantiu a passagem dos encarnados aos oitavos de final, e vai falhar o próximo jogo do Benfica na Liga dos Campeões.

O médio argentino de 21 anos não poderá ser opção para defrontar o Maccabi Haifa no derradeiro jogo do Grupo H, em que as águias ainda disputam o primeiro lugar com o Paris Saint-Germain.

Enzo viu o terceiro cartão amarelo na competição e assim tem pelo menos como certo que não irá jogar em Israel. O médio leva 17 jogos a titular e é um dos imprescindíveis no onze de Roger Schmidt.