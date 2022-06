O diretor-desportivo do Benfica, Rui Pedro Braz, está na Argentina para nova ronda negocial por Enzo Fernández.

O médio do River Plate continua a ser alvo de forte cobiça na Europa, mas o Benfica não desiste apesar da concorrência que existe.

A cláusula de Enzo Fernández é de 20 milhões de euros, aos quais acresce 25 por cento devidos à federação argentina (sucede em qualquer transferência). Ou seja, caso o River Plate seja intransigente na sua posição de só vender pela cláusula, os encarnados têm de pagar 25 milhões de euros.

No entanto, há abertura para negociar e o Benfica pode garantir o jogador por um valor abaixo daquele montante deixando, por exemplo, uma percentagem do passe nas mãos do River Plate.

Há ainda a questão de Enzo Fernández querer fazer a Libertadores até final, mas essa situação parece ser reversível. Aliás, o clube de Buenos Aires até já se prepara para contratar um médio que possa ocupar a vaga de EF13: trata-se de Rodrigo Aliendro, do Colon Santa Fé.

O River Plate, refira-se, corre também contra o tempo no mercado uma vez que tem outros alvos para outras posições, o mais conhecido é Miguel Borja, ponta de lança que os millonarios tentam comprar para substituir Julian Alvarez: por isso mesmo, o dinheiro da venda de Enzo Fernández seria bem-vindo.