O Benfica está irredutível e não aceita menos do que os 120 milhões de euros da cláusula de Enzo Fernandez.

O médio argentino é desejado pelo Chelsea, as conversas entre as partes continuam, mas não evoluíram de modo a que o negócio fosse concluído. Ao que o Maisfutebol apurou, os londrinos estão a recuar em relação a ofertas anteriores e não querem pagar o valor da cláusula rescisória do campeão do mundo pela Argentina.

O Benfica, como se disse, não aceita menos do que os 120 milhões estipulados e, por isso, conta com o jogador. Na Luz, a ideia é clara: a vertente desportiva deve sobrepôr-se, como sempre disse o presidente Rui Costa.

Nesse sentido, sem o Chelsea pagar a cláusula de rescisão, o Benfica não vende.

No meio de todo o processo negocial, Enzo Fernandez quebrou o regulamento interno, viajou para a Argentina para a passagem de ano e faltou a dois treinos da equipa, que prepara o jogo com o Portimonense, na sexta-feira.

O treinador Roger Schmidt fala à imprensa nesta quinta-feira, pelas 13h00 e até lá pode haver desenvolvimentos, mas, neste momento, o recuo do Chelsea não antevê um desfecho célere. Pelo contrário, afastou as partes.

De recordar que o River Plate tem direito a 25 por cento de uma transferência de Enzo Fernandez.