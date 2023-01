Enzo Fernández já está de regresso a Lisboa.

O campeão mundial pela Argentina já voltou a apresentar-se no centro de treinos do Seixal, na manhã desta terça-feira.

De recordar que, após o jogo em Braga, Enzo viajou para a Argentina, no fim de semana, para festejar a passagem de ano, contrariando as indicações do Benfica.

Mais do que isso: o médio falhou o regresso aos trabalhos, na segunda-feira, arriscando assim medidas disciplinares do Benfica, que fez logo um ultimato ao jogador para voltar.

Conforme tem sido noticiado, Enzo Fernández tem sido muito cobiçado no mercado, com o Chelsea a apresentar-se como o clube que parece em melhor posição para fechar negócio.

