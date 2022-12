Além de Nicolás Otamendi, Enzo Fernández também já está em Portugal.

Os dois campeões do Mundo pela Argentina já estiveram, informou o Benfica, às ordens de Roger Schmidt, que prepara o jogo de sexta-feira com o Sp. Braga no Minho.

Num vídeo partilhado pelo clube encarnado é possível ver Enzo Fernández a ser muito saudado pelos companheiros de equipa. O jovem médio tem sido por estes dias associado a alguns dos mais poderosos clubes europeus.