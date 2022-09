O 10.º jogo oficial de Enzo Fernández com a camisola do Benfica - cumprido nesta terça-feira frente ao Maccabi Haifa - aumentou em 2 milhões o custo da transferência do médio argentino ao River Plate neste verão.

Recorde-se que a SAD encarnada pagou 10 milhões por 75 por cento do passe de Enzo, sendo que a transferência poderá ascender aos 18 milhões de euros mediante variáveis.

Ora, a primeira delas foi atingida ao intervalo do jogo com a equipa israelita: 2 milhões de euros assim que o futebolista de 21 anos chegasse à dezena de jogos com a camisola do Benfica (com pelo menos 45 minutos jogados por partida), de acordo com a informação prestada pela Comissão Diretiva do emblema de Buenos Aires.

Este pagamento terá de ser feito, tal como acordado, nos próximos 30 dias, sendo que até agora o River Plate já recebeu uma primeira tranche de 5 dos 10 milhões de euros acordados pela transferência de Enzo Fernández, faltando ainda o pagamento de outras duas de 2,5 milhões de euros cada: uma vence em agosto de 2023 e a outra em fevereiro de 2024.

Quanto às variáveis, a meta seguinte é aos 25 encontros e a terceira aos 40 jogos. Por fim, os 8 milhões por objetivos completam-se quando o médio argentino realizar 50 partidas pelo Benfica. Ou seja, caso faça 50 jogos pelo Benfica, os encarnados pagam um total de 18 milhões de euros.