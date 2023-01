Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações na conferência de imprensa após a vitória sobre o Portimonense, num jogo em que Enzo Fernández ficou de fora por motivos disciplinares, depois de viajado para a Argentina sem autorização e faltado a dois treinos.

«A partir de agora temos uma folha em branco com Enzo. Como disse na conferência de antevisão, ele não esteve bem em faltar na semana passada, foi por isso que ele não esteve na equipa hoje. Mas a partir de amanhã de manhã [sábado], fico muito contente por voltar tê-lo com a equipa. Contamos com ele e precisamos dele para ser campeões e vencer títulos. Estou muito contente por ele continuar a ser nosso jogador e agora podemos voltar a focar-nos no futebol.»

[sobre o regresso de Neres após lesão]

«Temos mais uma opção. Ficámos muito contentes pelo regresso do David Neres. O que o departamento médico me permitiu dar-lhe hoje foram apenas 10 minutos, e precisamos dele, porque pode fazer a diferença.»

