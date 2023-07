Numa extensa entrevista ao Olé, onde recordou algumas memórias de infância, Enzo Fernández também analisou as conquistas recentes da sua carreira e destacou a importância de Roger Schmidt na fase de adaptação ao futebol europeu.

«A passagem pelo Benfica foi muito importante. Agradeço ao Roger [Schmidt] que sempre confiou em mim até à morte. Poucos dias depois de chegar, ele lançou-me a titular para que eu ganhasse confiança e deu-me a oportunidade de estar ali e crescer. Cresci muito e muito rápido. E agora ter a oportunidade de jogar na Premier é um sonho. Ainda não tive a oportunidade de falar com [Mauricio] Pochettino, mas obviamente ter um técnico argentino será algo que me vai ajudar a continuar a melhorar», afirmou o médio do Chelsea.

Enzo confessou ainda que viveu com nervosismo as semanas que antecederam a convocatória para o Mundial do Qatar e enalteceu a ajuda de Nicolás Otamendi, capitão do Benfica.

«Confiei em mim e sabia que se tivesse a oportunidade iria aproveitá-la. Falava muito com o Nico Otamendi, que foi meu companheiro no Benfica, e ele disse-me para me preparar, que podia estar lá. Ele ajudou-me muito, aconselhou-me e motivou-me», recordou.

Contratado no verão passado pelo Benfica ao River Plate, o médio de 22 anos foi campeão do mundo pela Argentina e rumou ao Chelsea na janela de inverno.