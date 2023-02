Reforço do Chelsea, Enzo Fernández despediu-se esta quarta-feira do Benfica, com um vídeo nas redes sociais.

«Muito obrigado, Benfiquistas. Queria agradecer, juntamente com a minha família, por todo o carinho recebido nestes cinco meses. Sou grato a Deus por me ter dado a oportunidade de jogar num dos maiores clubes do mundo, onde aproveitei cada momento ao máximo e dei sempre o meu melhor», começou por escrever na publicação do Instagram.

«Que a imprensa não manche o que construímos juntos porque foi algo maravilhoso que eu nunca tinha imaginado», prosseguiu.

«Obrigado a todos os colaboradores que trabalham muito para tornar a instituição muito maior do que é. Obrigado aos meus colegas por me tratarem sempre da melhor forma e me fazerem sentir em casa. [Estou] Grato à direção do clube e principalmente ao Roger Schmidt, a toda a sua equipa de trabalho pela confiança e respeito diário, fui muito feliz. OBRIGADO Benfica, levar-vos-ei sempre no meu coração.»

Recorde-se que o Benfica informou a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) acerca da saída de Enzo Fernández para o Chelsea, já madrugada adentro, por 121 milhões de euros. Contudo, no total, os encarnados vão receber 81.591.481 (81,6 milhões de) euros.

O médio de 22 anos chegou ao Benfica no último verão, oriundo do River Plate, por 10 milhões de euros (mais oito milhões em objetivos) e, em cerca de meio ano, cumpriu 29 jogos no Benfica, marcou quatro golos e ainda deu seis assistências.

Foi já como jogador dos encarnados que chegou à seleção principal da Argentina e conquistou o Mundial 2022, tendo sido eleito o melhor jovem da competição.

O jovem argentino protagonizou a maior novela do mercado de inverno que chega agora ao fim com Londres como destino. Enzo Fernández, refira-se, até já nem participou na vitória do Benfica em Arouca (3-1) e o treinador Roger Schmidt deixou recados ao jogador.