Enzo Fernández está convocado para representar a Argentina no Mundial 2022 e vai ausentar-se do Benfica nas próximas semanas. O médio encarnado, antes da partida para o Qatar, deixou uma mensagem profunda ao clube nas redes sociais.

«Cheguei ao Benfica e continuo a escrever capítulos lindos na minha carreira, mas é com orgulho que parto agora para o Mundial para representar a minha nação. Foram 25 jogos de águia ao peito, invictos, lutadores, dedicados e unidos. A caminho, passo a passo, para continuar a fazer uma história linda no nosso clube. Obrigado a todos os que nos apoiam, faça chuva ou sol. Até já», escreveu, no Instagram, o jogador que soma duas internacionalizações pela Argentina.

Note-se que, além de Enzo, também o benfiquista Nicolás Otamendi está entre os 26 eleitos por Lionel Scaloni.

O jogador de 21 anos chegou à Luz este verão, mas já se assumiu como uma das principais figuras no onze. Em 24 jogos, soma três golos e quatro assistências.