Enzo Fernández, médio argentino, representou o Benfica no início da temporada 2022/23. Mudou-se para o Chelsea em janeiro de 2023 a troco de 121 milhões de euros numa transferência que ficou marcada por polémica.

O agora capitão dos «blues» quebrou o silêncio e recordou essa mudança, reforçando a satisfação por tudo ter funcionado conforme a vontade do jogador.

«Quando o Chelsea apareceu, não tive dúvidas nem um segundo. Queria jogar na Premier League, queria vir para o Chelsea a todo o custo e não quis deixar a oportunidade passar. Toda a gente sabe disso e graças a Deus as coisas funcionaram. Agora, estou aqui e muito feliz», começou por referir em entrevista ao GiveMeSport.

Recordou a posição de Rui Costa, presidente do Benfica, que deu luz verde para que o médio saísse do Benfica seis meses depois de ser contratado.

«Disse a Rui Costa 'por favor, deixa-me cumprir o sonho de jogar na Premier League por um clube grande como o Chelsea' e, felizmente, ele percebeu. Foi uma transferência histórica. Da minha parte obviamente agradeço-lhe por aceitar a oferta», recordou.

Enzo afirmou, ainda, que a transferência não teria acontecido se não tivesse conversado com líder encarando

«Se eu não tivesse falado com ele [Rui Costa], a transferência não teria acontecido. Foi uma negociação muito longa e complicada. O Benfica e o meu agente sabiam que o Chelsea queria contar comigo e ia fazer os possíveis para comprar-me», partilhou.

As horas apertaram e a saída não estava certa. Rui Costa ainda tentou convencer o jogador, como conta Enzo, mas a vontade do argentino revelou-se preponderante.

«No último momento tive de falar com Rui Costa para deixar-me vir para o Chelsea. Ele queria que eu ficasse mais seis meses porque disse que ia ter muitas mais ofertas. Mas no futebol nunca se sabe. Queria vir para a Premier e para o Chelsea e por isso mantive a minha decisão. Estou muito feliz com a decisão que tomei», concluiu.

