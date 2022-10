Enzo Fernandez vai reencontrar Lionel Messi, mas desta vez do outro lado do campo. O médio do Benfica estreou-se pela seleção com o astro do PSG, e até teve influência num dos golos marcados por La Pulga. Agora, espera conseguir a camisola de Messi e, na antevéspera do jogo, abordou uma das questões que o envolvem: o futuro mais próximos.

«A verdade é que é um privilégio enorme que ele [Messi] me tenha elogiado. Acho que cumpri uma missão ao jogar com ele e agradeço muito por isso. Amanhã espero que me dê a camisola», disse Enzo.

Quanto ao futuro, o ex-River Plate afirmou: «Estou muito bem aqui. Estou muito feliz e espero ficar muito tempo. Estou a aproveitar o dia a dia com os meus companheiros e estamos a fazer as coisas muito bem. Estou muito feliz por estar no Benfica», concluiu.