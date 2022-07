Treinador do Talleres, da Argentina, Pedro Caixinha conhece bem o futebol argentino, e, por isso, é um dos homens mais indicados para falar sobre Enzo Fernández, o médio que o Benfica recrutou ao River Plate.

Em declarações à Antena 1, o técnico português elogiou o jovem de 21 anos que, defende, foi uma «grande aposta» das águias.

«É um craque, sem dúvida. Foi uma grande aposta. O Benfica pode facilmente dobrar o valor da sua contratação nos próximos anos. (…) É um box-to-box, mas tem a capacidade de participar no jogo, quer a construir quer a definir. Tem muita chegada à área», disse.

Caixinha destacou ainda uma característica de Fernández: «Chamou-me a atenção a qualidade com que joga com os dois pés. Não se percebe se joga maioritariamente com o pé direito ou com o esquerdo. Nas bolas paradas pode bater com qualquer um dos pés que é praticamente a mesma coisa. Tem um potencial de crescimento tremendo», afirmou.