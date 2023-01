A derrota do Benfica em Braga ditou a primeira derrota do Benfica em jogos oficiais na época 2022/23 ao 29.º jogo e, em particular para Enzo Fernández, também o fim de uma sequência invencível como titular.

O futebolista argentino levava 30 jogos consecutivos sem perder sendo aposta no onze inicial e cerca de meio ano sem derrotas ao ser aposta nessa condição.

A última derrota de Enzo como titular num jogo fora a 30 de junho de 2022. Desde então, o último jogo pelo River Plate, mais 24 pelo Benfica e cinco pela seleção da Argentina no Mundial 2022, com Enzo no onze inicial, nunca tinham ditado derrota ao médio.