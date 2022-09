Enzo Fernandez realizou dois sonhos na última madrugada: jogar pela seleção argentina e jogar ao lado de Messi. No final do jogo, o médio do Benfica abordou os dois temas e ainda um outro objetivo que tem para concretizar até final do ano, para admitir que o futebol nas águias lhe proporcionou a ocasião.

«Desfrutei muito, desde que cheguei e em cada treino», disse após os primeiros minutos com a seleção de Scaloni.

O selecionador já tinha falado sobre o médio do Benfica na véspera do jogo com as Honduras. Scaloni dissera que pensava no camisola 13 das águias para uma dupla ou trio a meio-campo e, após o jogo, Enzo Fernandez crê que agradou e pode ir ao Qatar.

«Creio que tenho uma grande oportunidade, como a de mostrar-me neste jogo. Dou o meu grão de areia e espero seguir a crescer. Sinto que tenho hipóteses de ir ao Mundial». refletiu após o jogo de Miami.

Para Enzo foi «uma felicidade enorme, um sonho cumprido» jogar com Messi. «Já pensava nisso no ano passado, de jogar com e desta vez tive essa hipótese», referiu ainda.

No fundo, a estreia pela seleção, considera Enzo, é um complemento do trabalho realizado no clube.

«O Benfica deu-me esta oportunidad e estou a aproveitá-la ao máximo: estou muito agradecido aos meus companheiros e à equipa técnica pelo espaço que me dão», rematou.