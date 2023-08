Enzo Fernández, que trocou o Benfica pelo Chelsea em janeiro, diz que guarda boas recordações dos meses passados com a camisola da formação encarnada.

«Ficou um grande carinho pelo Benfica, apesar de tudo o que se passou com a transferência, as pessoas não queriam que eu saísse, mas são decisões que têm de se tomar, decisões pessoais, não guardo rancor nenhum para com eles e estou mais que agradecido com o Benfica, que me abriu as portas da Europa e vou estar sempre super agradecido», em entrevista à Eleven na DAZN.

O médio argentino falou igualmente sobre o regresso de Ángel di María ao Benfica: «Parece-me muito bem, conversei com ele, felicitei-o e desejei-lhe tudo do melhor. Esperemos que lhe corra bem no Benfica agora que regressou, ainda por cima agora está com o Nico [Otamendi], deixo-lhes uma mensagem e desejo tudo do melhor.»

Por fim, Enzo Fernández abordou ainda a convivência com João Félix no balneário do Chelsea. «Com o João Félix, desde o primeiro momento tivemos um bom feeling, ficámos com uma bonita relação. (...) Foram por diferentes caminhos e não me posso meter nisso», salientou.