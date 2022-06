Desejado pelo Benfica, Enzo Fernández assumiu o desejo de jogar na Europa, mas não tem pressa em sair da Argentina e garantiu que está satisfeito por representar o clube do coração, com o qual quer ganhar a Taça dos Libertadores.

«Jogar na Europa é um objetivo, mas não estou ansioso para emigrar. Isso está a cargo do meu representante, eu estou a aproveitar o dia a dia aqui no River. Estou muito feliz, sempre sonhei com isto», disse aos órgãos de comunicação da Liga Argentina.

«Sempre sonhei estar no River, toda a minha família é adepta do clube. Sempre quis representar esta instituição desde pequeno, ganhar títulos, que é algo muito importante. Estar cá enche-me de felicidade. O River é a minha casa, estou aqui desde os cinco anos. É um clube muito grande e reconhecido a nível mundial. É a minha vida, a minha casa, tudo para mim», reforçou.

A terminar, o médio de 21 anos confessou ainda os três sonhos que tem por concretizar.

«Quero ganhar a Libertadores. É uma competição muito importante e vamos trabalhar para a conseguir. Queremos competir em todas as frentes. Jogar um Mundial e ganhar também seria um privilégio. Jogar na Europa é outro dos meus sonhos pendentes», concluiu.

Figura preponderante no esquema de Marcelo Gallardo, Enzo já conta com nove golos e seis assistências nos 22 jogos que disputou pelo River na atual temporada.

A entrevista completa a Enzo Fernández: