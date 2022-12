Eleito o melhor jogador jovem do Mundial 2022, Enzo Fernández despertou ainda mais o interesse dos clubes mais poderosos da Europa, mas, garante, o foco está no Benfica.

Homenageado em San Martín, cidade de onde é natural, o médio das águias garantiu que nada sabe sobre esses rumores, até porque, garante, é o seu agente quem trata desses assuntos.

«Não sei nada sobre isso, está a cargo do meu agente, não quero meter-me no assunto. Estou focado no Benfica, dentro de poucos dias temos um jogo importante [frente ao Sp. Braga]», afirmou, perante a multidão.

«Tenho voo à noite para jogar o jogo de sexta-feira com o Benfica», acrescentou, ele que confessou ainda que quer terminar a carreira no River Plate.