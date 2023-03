O futebolista argentino Enzo Fernández, que no mercado de inverno se mudou do Benfica para o Chelsea, sublinhou que o compatriota Nicolás Otamendi «é um exemplo» para si e revelou que o central dos encarnados antecipou o que seria a sua chegada à seleção.

«Falávamos sempre e ele dizia-me: “prepara-te, prepara-te que vais estar [ndr: na seleção]”. E felizmente aconteceu. Fui ao Mundial, cumpri o sonho de ser campeão. Agradecer-lhe porque me apoiou sempre», afirmou, em entrevista à TyC Sports, publicada esta segunda-feira.

Enzo chegou ao Benfica no verão e foi já no seu período nos encarnados que teve as duas primeiras internacionalizações pela seleção, em setembro, até ser convocado para o Mundial 2022, ganho pela seleção sul-americana no Qatar.

O médio ex-Benfica frisou ainda o apoio de Otamendi em Lisboa, desfazendo-se em agradecimentos ao defesa.

«Estou eternamente agradecido ao Nico [Otamendi], agradeço-lhe sempre que estou com ele. Desde que cheguei a Lisboa, tratou-me de forma maravilhosa. Ele e a família. Abriram-me as portas de sua casa. Tornou tudo mais fácil em Lisboa, ajudou-nos com tudo, agradeço-lhe os conselhos. No dia a dia, partilhávamos o mate e conversas. É um exemplo para mim», referiu, dizendo ainda que, depois do Mundial, falou com Otamendi ainda no Benfica e já após a mudança para Londres.

«Sim, estivemos no Benfica, falámos muito e depois eu vim para cá [Londres] e mandei-lhe uma mensagem a agradecer por tudo o que fez por mim», concluiu.