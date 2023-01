A sorrir, ao lado dos colegas, aparentemente a festejar a vitória da sua equipa na «peladinha» do treino.

É esta a imagem partilhada por Enzo Fernández nas redes sociais, neste domingo.

Uma imagem que, aparentemente, ai ao encontro da «folha limpa» de que o treinador do Benfica tinha falado, após a vitória sobre o Portimonense, da véspera.

«A partir de agora temos uma folha em branco com Enzo. Como disse na conferência de antevisão, ele não esteve bem em faltar na semana passada, foi por isso que ele não esteve na equipa hoje. Mas a partir de amanhã de manhã [sábado], fico muito contente por voltar tê-lo com a equipa. Contamos com ele e precisamos dele para ser campeões e vencer títulos. Estou muito contente por ele continuar a ser nosso jogador e agora podemos voltar a focar-nos no futebol», disse Roger Schmidt.

O Benfica visita o Varzim na próxima terça-feira, para a Taça de Portugal, e depois tem o dérbi com o Sporting, a contar para a Liga, agendado para o próximo domingo.

A imagem partilhada por Enzo: