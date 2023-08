Lucas Beltrán era um dos avançados na lista do Benfica para reforçar a frente de ataque, mas a escolha dos encarnados recaiu em Arthur Cabral, antigo jogador da Fiorentina. A precisar de colmatar a saída do brasileiro, o conjunto viola avançou precisamente para a contratação do avançado argentino do River Plate.

Apesar de já estar de malas feitas e já ter seguido para Itália, Beltrán foi aconselhado por Enzo Fernández, antigo jogador do Benfica, a rumar à Luz.

«Se eu tiver de ajudá-lo a escolher um clube, não posso meter-me nisso, mas posso recomendar que o campeonato português é muito bom, o Benfica é um clube muito grande, que te abre portas em muitos lugares. Desejo-lhe tudo de bom. A decisão que ele tomar vai ser boa», afirmou o médio do Chelsea, citado pela ESPN.

«É claro que tem grandes qualidades, conheci-o em pequeno, jogámos juntos nos escalões inferiores. E a verdade é que é um jogador excecional», acrescentou.