Enzo Fernández admitiu que a paragem para os compromissos com a Argentina afetou o rendimento no último jogo do Benfica, em Guimarães, que terminou empatado a zero. O médio foi o escolhido para fazer a antevisão ao duelo com o Paris Saint-Germain e garantiu que já apresenta melhores índices físicos.

«Sinto-me muito bem. Quando voltei da seleção, senti um pouco de cansaço, com o Vitória, mas agora estou a recuperar da melhor maneira. É um grande jogo amanhã, 50/50. Para as pessoas, talvez o favorito seja o PSG, mas vamos levar o nosso plano de jogo, o nosso trabalho no campo e faremos o melhor possível para conseguir a vitoria», disse o futebolista em conferência de imprensa.

O internacional argentino rejeitou ainda olhar para o empate com o PSG como um bom resultado. «Não, queremos ganhar», vincou, antes de explicar os fatores-chave para conquistar os três pontos diante do campeão francês.

«Concentração é primordial. Atitude, vontade... Acreditamos em nós, na equipa que temos, formámos um grupo espetacular, há uma energia positiva e boa. Amanhã, faremos o melhor possível para conseguir o resultado que queremos, que é ganhar e dar uma alegria às pessoas. Espero que os adeptos nos apoiem com todo o amor e responderemos em campo», acrescentou.

Enzo reconheceu também que melhorou no capítulo da recuperação de bolas desde que chegou à Luz e lembrou a estreia pela seleção da Argentina, ao lado de Lionel Messi, que será adversário esta quarta-feira.

«Foi um momento muito feliz na minha vida. Cumpri um sonho de criança, um jogador sonha sempre em jogar na seleção. Estou muito feliz por ter partilhado esse momento com grandes jogadores e um grupo de pessoas muito humildes, muito trabalhadoras. Vivo o presente e estou muito feliz», atirou.

O Benfica recebe o PSG, a partir das 20h00, em jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões. Poderá seguir a partida AO MINUTO no Maisfutebol.