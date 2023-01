Enzo Fernández já conta, aos 21 anos, com um enorme mural que o eterniza na sua cidade natal de San Martín: a imagem é a fotografia do médio do Benfica a receber o prémio de melhor jogador jovem do Mundial 2022.

Recorde-se que vários jogadores campeões do mundo pela Argentina têm sido alvo de várias homenagens nas localidades de onde são naturais, chegando agora também a vez de Enzo Fernández ser eternizado.