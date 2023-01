Afastado do Benfica-Portimonense devido a motivos disciplinares, Enzo Fernández tem, como disse Roger Schmidt após o jogo da 15.ª jornada, a «folha limpa» e pode ser opção já para o jogo desta terça-feira para a Taça de Portugal diante do Varzim.

Muito criticado pelos adeptos do Benfica por ter ido passar o ano à Argentina sem autorização e por ter falhado um dia de treinos, o médio aumentou nos últimos dias as interações nas redes sociais, transparecendo que está agora mais estabilizado depois do interesse do Chelsea, que recuou na intenção de pagar a cláusula de rescisão de 120 milhões de euros.

No dia do Benfica-Portimonense, Enzo publicou uma imagem no Estádio da Luz com um emoji com corações e no dia seguinte uma outra fotografia a sorrir ao lado de vários companheiros de equipa.

Agora, nesta segunda-feira apareceu novamente sorridente após receber o prémio de melhor médio de outubro/novembro na Liga. António Silva (melhor defesa), Gonçalo Ramos (melhor avançado e MVP) e Roger Schmidt (melhor treinador) também foram distinguidos.

«Enzo é nosso jogador, está em boa condição, está a treinar bem, está feliz, é parte da equipa, é um jogador-chave, penso que já disse tudo sobre ele», disse o treinador do Benfica nesta segunda-feira em conferência de imprensa