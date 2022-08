Apesar de ter chegado ao Benfica sensivelmente a meio da pré-época, Enzo Fernández conquistou rapidamente um lugar no onze de Roger Schmidt.

A meio da semana, diante do Midtjylland, assinalou a estreia pelos encarnados em jogos oficiais com um golo e o selecionador a Argentina garantiu que está atento às performances do médio e admitiu levá-lo ao Mundial do Qatar, que se realiza entre novembro e dezembro deste ano.

«É um bom jogador. Teve uma mudança importante e está a demonstrar que pode jogar. É óbvio que estamos a observá-lo. É um jogador que conhecemos e que já esteve connosco», disse Lionel Scaloni em declarações à imprensa argentina.

O médio de 21 anos ainda não somou qualquer internacionalização pela seleção principal da albiceleste, embora tenha sido convocado pela primeira vez em novembro do ano passado.

Enzo Fernández foi contratado neste defeso ao River Plate, que nesta sexta-feira divulgou todos os detalhes de um negócio que pode chegar aos 18 milhões de euros.