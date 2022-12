O treinador do Benfica, Roger Schmidt, garantiu esta quinta-feira que há «regras para todos» e que não há «exceções» para situações de passagens de ano, ao ser questionado sobre a afirmação do médio argentino Enzo Fernández, que tinha dito que voltaria ao país natal para passar o final de 2022 com a família.

O Benfica joga esta sexta-feira em Braga para a 14.ª jornada da I Liga e, uma semana depois, na próxima sexta-feira, 6 de janeiro, recebe o Portimonense para a jornada 15.

«Para ser honesto, não sei nada de todas as coisas mostradas nas redes sociais. Somos uma equipa profissional e as regras são para todos e é muito importante para todos os jogadores descansar entre os jogos e estarem preparados para o próximo jogo, não há exceções para isso», afirmou Schmidt, esta quinta-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo no Minho.

Em San Martín, a sua terra natal, onde foi homenageado após o título no Mundial 2022 pela Argentina, Enzo tinha afirmado: «Tenho voo para jogar o jogo de sexta-feira com o Benfica e depois volto para passar o final do ano com a família».

O Benfica parte para o jogo na liderança com 37 pontos, mais cinco do que o FC Porto, que tem 32 e mais um jogo (venceu já o Arouca na última noite, por 5-1). O Sp. Braga é terceiro, com 28 pontos. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol, com apito inicial marcado para as 21h15.