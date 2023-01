O treinador do Benfica, Roger Schmidt, abordou a situação de Enzo Fernández em conferência de imprensa nesta quinta-feira, no Seixal. O técnico criticou o Chelsea pela postura que está a ter.

«O Enzo Fernández é um grande tema esta semana. O Enzo é um bom rapaz e um jogador fantástico, adoramo-lo e queremos que ele fique no Benfica. A situação não é fácil. Jogou o Mundial, foi campeão do Mundo, teve ofertas e há muito dinheiro em cima da mesa. Isso confunde uma pessoa, acho que todos percebemos isso. Ele não tinha autorização para ir à Argentina, falhou treinos, o que não é aceitável e terá consequências. Quais? Não as vou divulgar», disse sobre a questão disciplinar.

Sobre o possível negócio com o Chelsea, o alemão atirou, sem referir o nome do clube inglês, no entanto: