O Benfica apresentou, esta segunda-feira, a camisola principal para a temporada 2026/27. O equipamento é uma homenagem aos 20 anos do Benfica Campus.

«A nova camisola principal do Glorioso combina o legado arquitetónico do Benfica Campus com o ADN clássico do Clube, prestando homenagem ao lugar onde tantas histórias começaram antes de chegarem à glória. Mais do que um equipamento, esta camisola representa a base onde se constrói a identidade benfiquista: com trabalho, ambição e pertença», escreveu o clube em comunicado.

Novamente em parceria com a adidas, as águias apostaram no tradicional: camisola com a cor vermelha predominante, mas com alguns toques especiais. O design é inspirado nos edifícios do Benfica Campus e as linhas retas representam as diferentes gerações da formação encarnada.

Outra especificidade da camisola é a tecnologia que permite uma gestão da humidade, desenvolvida para manter os atletas «secos e confortáveis» mesmo em contextos de elevada intensidade.