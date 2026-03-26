Entidade Reguladora da Comunicação Social (ERC) confirmou esta quinta-feira que não autorizou o projeto radiofónico do grupo Bauer com o Benfica, que permitiria a Benfica FM ter uma plataforma de emissão FM.

«O Conselho Regulador concluiu que o pedido de modificação do projeto não reunia os pressupostos legais necessários à sua aprovação», começou por reagir a ERC em comunicado.

O Benfica, recorde-se, já havia criticado a primeira nega da ERC, considerando «inconstitucional e abusiva» a decisão.

De acordo com a entidade, a essência da Benfica FM não é compatível com o regime jurídico, pondo em causa a independência editorial.

«Subsistem fundadas dúvidas quanto à salvaguarda da independência editorial, tendo em conta que o modelo apresentado evidencia uma participação relevante do Sport Lisboa e Benfica na conceção e estruturação dos conteúdos programáticos, que se mostra incompatível com o regime jurídico aplicável aos operadores de rádio e com o princípio da especialidade. Tal circunstância configuraria um risco efetivo de condicionamento da autonomia editorial e de interferência do poder económico, em violação das disposições legais aplicáveis», acrescentou.

Dada as avaliações da ERC, o projeto é assim recusado. Para fechar, a entidade sublinhou a responsabilidade de assegurar o interesse público na radiodifusão.

«O Regulador sublinha, por fim, que é sua responsabilidade assegurar que a utilização do espectro hertziano terrestre destinado à radiodifusão, um bem escasso e do domínio público do Estado, é orientada para prossecução do interesse público e para a garantia do pluralismo», concluiu.

Deste modo, o Benfica FM é assim impedido de ter uma estação FM, continuando a emitir exclusivamente no meio digital.