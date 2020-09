Depois de oito épocas no Tottenham, Jan Vertonghen deixou Londres e mudou-se para Lisboa, para ser reforço do Benfica.

Em entrevista à Benfica Play, o internacional belga explicou a decisão de assinar pelos encarnados.

«Gosto de jogar pelos clubes do povo. Joguei no Ajax, que é um clube enorme, comparo sempre o Benfica ao Ajax a esse nível. Clubes com uma grande história, que aproveitam a formação, com jogadores jovens, com um grande estádio, com grandes adeptos…», começou por dizer.

«Joguei no Ajax nove anos, depois estive no Tottenham, que também é um clube do povo, durante oito anos. E espero poder passar alguns anos aqui também, noutro grande clube, noutro país e numa cidade linda. Nunca planeei a minha carreira, mas se olhar para trás, acho que vou orgulhar-me da forma como a geri», prosseguiu.

O defesa-central explicou depois o processo de mudança para as águias: «Estava em Amsterdão e recebi uma mensagem do meu agente para lhe ligar assim que possível. Liguei-lhe e ele falou-me do Benfica, sobre os planos e as intenções que tinham. Disse que estava interessado e que gostava de falar com as pessoas do clube. Falei com eles no dia seguinte: falaram-me do projeto, dos jogadores, da dimensão do clube, do treinador… Fiquei muito entusiasmado e a partir daí foi tudo muito rápido, acho que em menos de duas semanas ficou tudo tratado.»

Vergonthen falou depois de Eric Dier, antigo jogador do Sporting com quem partilhou balneário no Tottenham. Em jeito de brincadeira, o reforço do Benfica disse que perdoava o amigo pelo passado leonino.

«Sou muito próximo do Eric Dier, sei que já jogou no Sporting, mas apesar disso é meu amigo. Eu perdoo-o [risos]», brincou, acrescentando ainda que esteve a passar férias com Dier antes de vir para Lisboa e que os amigos portugueses do jogador inglês o incentivaram a mudar-se para a Luz.