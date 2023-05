O médio do PSV Érick Gutiérrez voltou a manifestar o desejo de trabalhar com Roger Schmidt, tal como fez há sensivelmente um ano, numa altura em que o técnico germânico era dado como certo no Benfica.

No podcast EuroMexas, os apresentadores confrontaram o internacional mexicano com a eventual vontade de Schmidt em levá-lo para a Luz e receberam uma resposta clara.

«Que me leve, que me leve», atirou, antes de elogiar o treinador dos encarnados.

«Tenho um respeito muito grande por ele. Chegou uma oferta do México muito séria, já tinha planeado sair e ele sentou-se comigo no quarto e disse: “Rejeitei a oferta, não vais sair, vais jogar muito comigo, sei que trabalhaste bastante e, se continuares assim, vais jogar”. Ele falava muito na cara, a comunicação com o jogador é muito importante», frisou.

«Tenho um carinho muito especial pelo Roger, sigo muito o Benfica, vejo muito jogos e estão bem agora, a fazer um campeonato muito bom, estão a lutar», concluiu.

Érick Gutiérrez tem dividido a utilização como titular e como suplente utilizado esta temporada, na qual soma 41 jogos, cinco golos e três assistências.