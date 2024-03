O Benfica foi multado em 7.010 euros, devido ao esfaqueamento de um adepto no Estádio da Luz, durante o jogo entre o Benfica e o Aves SAD, da Taça da Liga, disputado a 21 de dezembro último.

A multa, confirmada nos castigos publicados na terça-feira pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), enquadra-se na infração associada às «agressões graves a espectadores e outros intervenientes».

Durante o jogo, numa das bancadas, a vítima foi ferida no abdómen por outro adepto, com o qual se desentendeu. O suspeito foi detido no final desse mês.

«DECISÃO: condenar a Arguida Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD, pela prática, de uma infração disciplinar p. e p. pelo artigo 182.º, n.º 2 do RDLPFP [Agressões graves a espectadores e outros intervenientes] (…) na sanção de multa equivalente a 68,75 (sessenta e oito virgula setenta e cinco) UC, ou seja no valor de € 7.010 (sete mil e dez euros)», lê-se, no acórdão.