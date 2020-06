Ljubomir Fejsa recordou os tempos do Benfica com João Félix, após defrontar o internacional português na derrota do Alavés frente ao Atlético de Madrid (2-1), para a Liga Espanhola.

«Uma vez juntos... Ontem adversários, mas águias para sempre», escreveu o internacional sérvio nas suas redes sociais, com João Félix a responder: «Muito bom ver te outra vez, brate [irmão, em sérvio].»