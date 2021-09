O Benfica recebe na quarta-feira o Barcelona, em jogo da Liga dos Campeões, numa noite especial para Alejandro Grimaldo. O jogador espanhol formou-se em La Masia e foi de lá que saiu para ‘aterrar’ na Luz no início de 2016.

No entanto, Grimaldo diz que nunca se despediu verdadeiramente do emblema blaugrana: em entrevista ao jornal Sport, o lateral-esquerdo confessou que o clube catalão não é uma história com um ponto final.

«O Barcelona não é um capítulo encerrado. O Barça é a minha casa e nunca vou fechar a porta a casa. É óbvio que o Barcelona continua a ser um dos melhores clubes e nunca diria que não», começou por dizer.

«Quando saí, nunca foi um ‘até nunca’, mas sim um ‘até logo’. É a minha casa, estive lá oito anos. Estou muito bem no Benfica, muito feliz e sinto-me importante, mas claro que o Barcelona é a minha casa e tenho muito carinho pelo clube», prosseguiu.

Se marcar na quarta-feira, Grimaldo garante que não festejará: «Até os meus pais me perguntaram isso. Não vou festejar se marcar um golo. Vou ficar contente porque quero ganhar o jogo e vou até à morte com o Benfica, mas tenho muito respeito pelo Barça. Foi lá que me formei como jogador e pessoa.»

«Será muito especial. Há muitos anos que espero jogar com o Barcelona porque quero regressar a Camp Nou, quero jogar lá. Este jogo vai ser bonito em casa e depois o de Camp Nou também», atirou.

O Benfica recebe o Barcelona esta quarta-feira, no Estádio da Luz, a partir das 20h00.