Um adepto foi esfaqueado no Estádio da Luz durante o jogo entre o Benfica e o Aves SAD, referente à Taça da Liga.

Segundo a CNN Portugal, a vítima foi ferida no abdómen por outro adepto, com o qual se desentendeu.

O adepto foi transportado para o Hospital de Santa Maria, situado a cerca de 2 quilómetros do Estádio da Luz, e encontra-se livre de perigo.

O agressor encontra-se em fuga.

Em comunicado, o Benfica informou que o adepto foi imediatamente assistido e que se encontra hospitalizado, mas estável. «Todas as informações disponíveis foram reportadas às autoridades, que estão no encalço do agressor», lê-se ainda.

COMUNICADO DO BENFICA NA ÍNTEGRA:

«O Sport Lisboa e Benfica lamenta profundamente o esfaqueamento de um adepto no decurso de uma altercação ocorrida ao intervalo do jogo Benfica-AVS.

Este adepto foi imediatamente assistido, tendo sido transportado para o Hospital de Santa Maria, encontrando-se estável.

Todas as informações disponíveis foram reportadas às autoridades, que estão no encalço do agressor.»