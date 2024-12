No dia em que se completaram 70 anos da inauguração do antigo Estádio da Luz, alguns nomes de peso da história do Benfica recordaram o peso e o impacto que o antigo recinto dos encarnados tinha neles.

«Naqueles minutos que antecediam a entrada em campo, alguns faziam aquele último xixi», destacou Toni, ex-futebolista e treinador dos encarnados.

«Aquele estádio tinha uma mística muito interessante. (...) Parecia que a bancada nunca mais acabava», disse João Vieira Pinto, que representou os encarnados de 1992 a 2000.

Maior recinto desportivo do país, o Estádio da Luz chegou a ter capacidade para albergar 120 mil pessoas. «O terceiro anel nunca mais acabava. Vias gente, mas não vias céu. Não vias mesmo! Era uma coisa impressionante. Arrepiava, metia respeito», recordou ainda Carlos Manuel, jogador das águias entre 1979 e 1987.

O Estádio da Luz começou a ser demolido em dezembro de 2021 para dar lugar ao novo estádio. A 22 de março de 2023, o Benfica fez o último jogo na antiga casa.