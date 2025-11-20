O Benfica anunciou esta quinta-feira que vai disponibilizar mais 2.000 lugares «Red Pass» para a época 2025/26, numa nova fase de alargamento da lotação anual do Estádio da Luz.

A primeira fase de venda arranca já esta sexta-feira, 21 de novembro, prolongando-se até à próxima quinta-feira, dia 27 de novembro, sendo que apenas os sócios incluídos na lista de espera poderão adquirir estes lugares.

Caso nem todos os «Red Pass» sejam vendidos nesta fase, a operação reabre no dia 28 de novembro, avançando para os nomes seguintes da lista, a partir do número dois mil. A nova tabela de preços destes bilhetes contará ainda com um desconto de cerca de 15 por cento face aos valores aplicados no início da época.

Com esta nova vaga de lugares anuais, o Benfica soma 3.000 novos «Red Pass» em 2025/26, juntando os atuais 2.000 aos 1.000 já disponibilizados no arranque da temporada. Estes novos lugares resultam do aumento da capacidade do Estádio da Luz.